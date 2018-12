Novo secretarios de Wilson Lima, sao anunciados em Manaus

Governador eleito confirma Luiz Castro na Seduc e anuncia titulares da Casa Civil, Infraestrutura, Amazonastur, Detran e Procon

O deputado estadual Luiz Castro será o secretário de Educação a partir de primeiro de janeiro. Ele é um dos seis nomes confirmados pelo governador eleito do Amazonas, Wilson Lima, para integrar a equipe administrativa que assume no ano que vem.

Além da secretaria de Educação, Wilson Lima definiu no final de semana quem estará à frente da Casa Civil (Leandro Benevides); Infraestrutura (Carlos Henrique Lima); Turismo (Roselene Medeiros); Detran (Rodrigo de Sá Barbosa) e Procon (Jalil Fraxe Campos).

“Fundamental em todas as escolhas foi a capacidade técnica. Todos os nomes apresentados têm conhecimento das áreas em que atuarão, o que me deixa confortável para assegurar que estamos montando uma equipe capaz de grandes realizações”, afirmou o governador eleito.

Wilson Lima tem feito reuniões diárias com candidatos e candidatas a ocupar os cargos de direção no Estado. “Temos dialogado, visto diagnósticos e tratado de projetos. Chegaremos em janeiro com um cronograma a ser executados”, disse.

Ele anunciará mais alguns nomes antes da diplomação, que acontecerá ma próxima segunda-feira, dia 17.

Chefe da Casa Civil

Leandro Sousa Benevides, 38 anos, nasceu em Manaus. Formado em

direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Pós-graduação em direito do consumidor pela PUC-RJ.

Advogado militante há 15 anos em assessoria empresarial em Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo.

Diretor-presidente do Detran

Rodrigo de Sá Barbosa, 37 anos, nasceu em Manaus. Formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Está no serviço público há 16 anos. Trabalhou oito anos no Ministério Público. É delegado de polícia aprovado no concurso de 2011.

Presidente da AmazonasTur

Roselene Silva de Medeiros, 50 anos, nasceu em Parintins. Formada em relações públicas pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Experiência de 24 anos no serviço público. Desde 2003 atua na área do turismo.

Seduc

Luiz Castro Andrade Neto, 60 anos, nasceu em São Paulo. Está no Amazonas desde 1977. Formado em magistério, num curso técnico pelo Padre Anchieta, e em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Nos primeiros anos em Envira foi professor e agricultor, onde ganhou grande experiência no setor primário.

Foi prefeito de Envira de 1983 a 1988 e de 1993 a 1998.

Foi eleito deputado estadual de 1998 a 2018.

Foi presidente do Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, antigo () e secretário estadual de Produção Rural, nos anos de 2003 a 2005.

Seinfra

Carlos Henrique dos Reis Lima, 54 anos, nasceu em São Luiz, no Maranhão. Está em Manaus desde 2003.

Formado em engenharia civil pela Universidade Estadual do Maranhão.

Pós-graduação em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas.

Experiencia em mais de 30 anos na área de construção pesada, como rodovias, ferrovias, infraestrutura urbanas em diversos estados brasileiro, entre eles Pará, São Paulo, Brasília etc.

Foi diretor operacional da Andrade Gutierrez.

Gestor do Procon

Jalil Fraxe Campos, 30 anos, nascido em Manaus. Formado em direito pela Faculdade Martha Falcão, mestre em sustentabilidade na Amazônia.

Está no órgão desde de julho de 2018.

Foi assessor parlamentar e trabalhou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.