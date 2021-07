Novo reforço do Iranduba representará São Gabriel da Cachoeira em competição nacional

Lucivania Tenório foi descoberta durante uma visita da equipe #FaarEmAcao

Vinda de um dos municípios mais distantes da capital amazonense, há 852 quilômetros, a atacante Lucivania Tenório partiu na última segunda-feira (05/7) para disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, em Sorocaba, São Paulo. A atleta foi descoberta durante uma visita da equipe #FaarEmAcao, que é um setor estratégico da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), e apresentada aos dirigentes do Esporte Clube Iranduba da Amazônia como talento do interior do estado.

Tenório começou a jogar futebol junto com os primos e amigos nas ruas de São Gabriel da Cachoeira. No ano de 2020 foi campeã em um campeonato amador, junto com seu time local. “Eu estava treinando futsal quando fui abordada pela equipe da FAAR, não imaginei que aquela conversa me traria até onde estou hoje. Estou muito feliz e grata com tudo que está acontecendo em minha vida. Espero poder dar o melhor de mim”, relatou.

Para o diretor-presidente da FAAR, Jorge Oliveira, é satisfatório ver a trajetória de uma atleta que foi descoberta em uma das visitas da Fundação. “É um orgulho a FAAR ser ponto de referência para o esporte de Alto Rendimento em nosso estado. Acreditamos que somos um celeiro de talentos e precisamos incentivar aqueles que se destacam. Essa é a nossa missão, não poderíamos passar por São Gabriel da Cachoeira e não perceber o talento da Tenório. Hoje ela realiza um sonho dela e nosso, em acreditar que o esporte tem poder transformador na vida de pessoas”, comentou.

A competição – O Brasileirão Feminino Sub-18 acontece em jogos de ida e volta, onde todas as partidas da primeira fase acontecerão no CT Atlético Sorocaba, em São Paulo.

Integrante do Grupo C, o Iranduba já possui seis jogos agendados e estreia nesta terça-feira (06), enfrentando o Grêmio-RS. Posteriormente o confronto é com o São Paulo. Depois terão dois jogos contra o Vitória e ainda enfrentam mais uma vez o São Paulo e o Grêmio, respectivamente, em partidas válidas pelos jogos de volta.

Os oito melhores times das 24 equipes que compõem a competição, seguem para a segunda fase, que acontecerá em agosto desse ano.

“Estamos indo para o Brasileiro Sub-18. Essa é a terceira edição do campeonato. Na primeira edição nós ficamos em quarto lugar. Já revelamos outros talentos que hoje estão na Seleção Brasileira e temos hoje a Tenório que está indo para sua primeira competição nacional. Ela vem demonstrando muitas qualidades nos treinos, muita força física, muita força de vontade e também muito talento”, comentou o diretor do clube do Iranduba, Lauro Tentardini.

FOTOS: Mauro Neto/FAAR