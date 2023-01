NOVO FORUM DE JUSTIÇA EM HUMAITÁ TERÁ 04 VARAS E DEVE INICIAR OBRAS EM BREVE

A posse do Juiz Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes como corregedor geral de justiça do Amazonas, garantiu celeridade para o início das obras do ‘NOVO FORUM’ de justiça de Humaitá que será ampliado para agregar 04 juízes com 04 VARAS DE JUSTIÇA EM nosso município.

O processo licitatorio já ocorreu e a ordem de serviço deve acontecer brevemente em nossa cidade.

O prefeito DEDEI LOBO relatou a nossa redação que, o aumento da sede do juizado, em nossa cidade, é uma conquista social, tamanha a importância que Humaitá representa a justiça do Amazonas.

Vamos acompanhar essa execução de obras e torcer para o sucesso de mais uma obra importante para nossa cidade.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ