Novo ‘Espaço do Consumidor’ é entregue para população no PAC Leste, em Manaus

Mais um “Espaço do Consumidor” foi inaugurado na capital nesta sexta-feira (11/09). O local funciona na unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão Leste (PAC Leste), no Shopping Cidade Leste, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O novo posto conta com serviços do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) para atender a população.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no PAC. O “Espaço do Consumidor” do PAC Leste é o segundo a entrar em atividade com serviços de atendimento ao consumidor. Atualmente, o espaço está em atividade no PAC Parque 10, no Shopping Parque 10 Mall, zona centro-sul de Manaus.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, explica que o PAC Leste já oferece serviços de emissão de 1ª e 2ª via de RG, sendo uma das 13 unidades que auxiliam os cidadãos. Ele acrescenta que a parceria entre os órgãos deve descentralizar as atividades nas sedes do Procon-AM e do Ipem e se aproximar ainda mais das pessoas.

A coordenadora dos PACs, Katianne Almeida, acredita que o “Espaço do Consumidor” vai desafogar as demandas da zona leste, a mais populosa de Manaus. “É o segundo posto inaugurado. O primeiro foi inaugurado no PAC Parque 10 onde dentro de um mês registrou mais de 120 atendimentos. Esse novo espaço vai ser de grande valor para a população da zona leste porque as pessoas virão em busca de seus direitos quando se sentirem enganadas. É um posto mais próximo da população”.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a ideia é que o projeto seja ampliado no futuro. “Nós pretendemos estender esse projeto fantástico. O piloto foi inaugurado há um mês no Parque 10 Mall, e esse é um desafio ainda maior, tendo em vista o grande número populacional”, afirma.

O titular do Procon-AM destaca ainda o trabalho conjunto com o Ipem e a Sejusc, que torna os atendimentos os consumidores mais céleres. “Temos órgãos de defesa do consumidor unidos para que o consumidor não precise ir de um lugar para o outro para ter uma resposta. Se você tiver um problema com o seu medidor de energia, o Ipem está capacitado para fazer a perícia e você já faz a reclamação no Procon”, acrescenta.

O titular do Ipem-AM, engenheiro Márcio André Brito, também comentou a parceria no Espaço do Consumidor e a importância de levar esses serviços para locais além das sedes dos órgãos.

“A Sejusc, que detém a coordenação dos PACs, o Ipem e o Procon, que são órgãos que trabalham diretamente com o Código de Defesa do Consumidor, têm o objetivo de descentralizar os serviços. O Ipem quer oferecer serviços como medidores de energia elétrica, pois existe uma demanda muito grande de irregularidades nas contas de energia e água. A partir de agora, os consumidores da cidade terão além da sede do Ipem, espaços do consumidor para fazer a denúncia, onde o órgão irá retirar o equipamento, levar para o laboratório e realizar a perícia, para ver se o aparelho está certo ou errado”, explica.

Iniciativa – A inauguração do “Espaço do Consumidor” foi acompanhada por moradores da zona leste que estavam no PAC para solicitar os serviços já existentes. O líder comunitário do Jorge Teixeira 4º etapa, Gelson Garcia, elogiou a iniciativa.

“Quem ganha é a comunidade. Esse serviço veio em boa hora, porque temos muitas reclamações sobre a Manaus Energia, Água de Manaus e outras empresas. Esse espaço do Procon e do Ipem nesse PAC vai melhorar a vida da população em 100%, porque as pessoas não terão que se deslocar para ir nas sedes dos órgãos para fazer uma reclamação. Aqui facilita não só o trajeto, mas também a praticidade de ter dois órgãos no mesmo lugar. Parabenizo pela atitude e por esse serviço que melhorará a vida dos consumidores”, disse.

Fotos: João Pedro Sales/Procon-AM.

Sonoras: Katianne Almeida – coordenadora dos PAC’s / Jalil Fraxe – diretor-presidente do Procon-AM / Márcio André – diretor-presidente do Ipem.

