Novo comandante da Marinha cumpre agenda no AM para verificar ações de assistência hospitalar a ribeirinhos

O novo comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, iniciou, nesta semana, uma agenda no Amazonas para acompanhar as ações de assistência hospitar na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

Nesta quinta-feira (3), ele desembarcou no município de Tabatinga, de onde seguiu para a comunidade de Santa Luiza, próximo ao município de Benjamin Constant, onde se encontrava o Navio de Assistência Hospitalar Soares Meirelles, com vários atendendimos com foco na saúde das populações ribeirinhas. Segundo a Marinha, o objetivo é fortalecer a presença da Força na Amazônia Ocidental.

Novo Comandante da Marinha, Almir Garnier Santos

O comandante da Marinha inicialmente desembarcou em Manaus na quarta-feira (2), ecseguiu para as visitas na região da tríplice fronteira. O novo comandante da Marinha visita o Amazonas após cinco anos depois de um chefe da Força Naval ter visitado o estado pela última vez. As visitas de comandante da Marinha geralmente acontecem há cada dois anos de acordo com agenda, mas por conta da pandemia da Covid-19 houve postergamentos.

A Marinha tem hoje quadro navios de assistência hospitar, chamados “Navios da Esperança.”