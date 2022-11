Novela ‘Travessia’: Chiara bate o pé e toma decisão definitiva sobre Ari ao descobrir ‘volta’ de Brisa

Na novela “Travessia”, Ari (Chay Suede) descobriu que Brisa (Lucy Alves) está viva, se reencontrou com a mocinha, discutiu com a mãe de seu filho, porém acabou fazendo sexo de novo com ela, em reconciliação criticada pela web. E, claro, não vai demorar para Chiara (Jade Picon) ficar sabendo que a ex-noiva do arquiteto está vivo.

A mimada filha de criação de Guerra (Humberto Martins) nem pensa duas vezes e coloca um ponto final no namoro com Ari, que vai iniciar uma briga judicial pela guarda do filho, Tonho (Vicente Alvite), em cenas que começam a ir ao ar nesta semana.

Ao reencontrar a patricinha, o arquiteto até tenta se explicar sobre o “retorno” de Brisa. “Ela voltou e a gente tem de conversar sobre nos dois.. Eu gosto de você, gosto!”, fala o filho de Núbia (Drica Moraes), conta o colunista André Romano, do “Observatório da TV”.

“Só quero que você saiba que esse tempo todo que a gente ficou junto, eu…”, prossegue Ari na novela de Glória Perez que antecipou a reviravolta na vida de Brisa enxugando algumas tramas.

Novela ‘Travessia’: Chiara rompe namoro com Ari. ‘Sai!’

Acontece que o rapaz não consegue acabar de se explicar porque Chiara o interrompe. “Se essa parada é problema, esse problema é seu, não meu!”, dispara, furiosa, a filha de Débora (Grazi Massafera) se preocupando mais com outro assunto.

“Agora dá licença, você acabou de ferrar com a minha ‘live’!”, completa a mimada confrontando o arquiteto. “Tá surdo? Não escutou eu dizer pra desocupar meu quarto? Sai ou quem vai sair sou eu”, determina a mimada, rival de Brisa.

E por falar na lavadeira, a mocinha vai ser surpreendida com um exame de DNA de Tonho (Vicente Alvite) ao ser acusada de traição a Ari. O laudo irá indicar que o arquiteto é sim o pai do garotinho, porém apontará que ela não é a mãe dele. A explicação vem através de uma alteração no organismo de Brisa.

