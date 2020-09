NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE A CONFUSÃO EM AUXILIADORA QUE OCORREU NESTA MADRUGADA, COM POLICIAL FERIDO A BALA E UM AGRESSOR MORTO (FOTOS)

Madrugada sangrenta e aterrorizante no Distrito de Auxiliadora no Rio Madeira zona rural do município de Humaitá, no sul do Amazonas.

Após sofrer um ataque de fúria de um jovem que supostamente estaria embriagado junto com seus colegas, dois policiais foram agredidos, que em defesa um deles atirou nos agressores alvejando um jovem identificado como “Cleyton Motoqueiro” que morreu no local. Após o tiro os policiais foram desarmados e agredidos violentamente pelos amigos da vítima.

O fato ocorreu por volta das 01h30 da manhã deste domingo (06), os agressores se apropriaram das armas dos policiais que foram socorridos e deslocados urgentemente ao município de Manicoré, onde já foram atendidos e medicados, estando fora de perigo.

Os “amigos” da vítima em fúria aterrorizaram a comunidade, tocando fogo na motocicleta dos policiais e com as armas em punho desceram o barranco. Agora pela manhã, retornaram para auxiliadora onde arrastaram a moto queimada jogando a mesma no barranco. Ao descerem novamente para suas embarcações jogaram as armas dos policiais nas margens do Rio Madeira, no barranco de descida. As armas já foram recuperadas.

O corpo da vítima se encontra na casa de parentes no Distrito e deve ser deslocado para a Comunidade do Jacundá onde reside seus pais. Estamos acompanhando tudo desde a madrugada, para manter você sempre bem informado.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*