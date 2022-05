NOVAS COMUNIDADES SERÃO ILUMINADAS NA ZONA RURAL DE HUMAITÁ

Quem busca conquista, é dessa maneira que o gestor de Humaitá, conseguiu mais rede eletrica ao homem da zona rural.

Em uma reunião ocorrida durante a tarde desta quarta-feira, Radir Oliveira gerente do Programa Luz para Todos no Amazonas, confirmou ao prefeito Dedei Lobo que novas etapas serão disponibilizadas ao município, graças ao apoio logístico do município que tem disponibilizado e contratado mão de obra local, na abertura e limpeza da passagem dos postes durante a instalacão das redes, que é realizado pela empresa POOL ENGENHARIA.

“Estive aqui na Amazonas Energia para confirmar o pedido de mais rede de luz para outras comunidades que ainda não foram atendidas, precisamos dar mais qualidade de vida ao nosso povo, que sonha, e que merece ter luz 24hs e suas casas!”

Declarou o gestor municipal.

