Nova onda prevista, pode chegar em meio a copa do mundo

O COVID 19 VOLTA A REAPARECER NO BRASIL, E TODOS OS ESTADOS JÁ ESTÃO EM ALERTA PARA NOVA VARIANTE DO VIRUS QUE MODIFICOU O MUNDO MEDICINAL, A SUSAM RECENTEMENTE DIVULGOU VÍDEO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE RELATANDO SUA PREOCUPAÇÃO COM A CHEGADA DESTA NOVA VARIANTE QUE PODERÁ CRESCER BASTANTE NOS PROXIMOS DIAS.

A PREVENÇÃO AINDA É O MELHOR REMÉDIO, AS VACINAS DEVEM SER APLICADAS NO ESTADO, PARA AUMENTAR A IMUNIDADE DA POPULAÇÃO EM GERAL.

AQUI EM HUMAITÁ JÁ ESTAMOS TENDO REGISTROS DE NOVOS CASOS, COMO O DESTE DIA 14 PORÉM VALE RELEMBRAR QUE, AS VARIANTES SEMPRE APRESENTARÃO CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS.

VAMOS MONITORAR ESTA VARIAÇÃO PARA MANTER VOCÊ SEMPRE ALERTAS PARA OS PRIMEIROS SINTOMAS.