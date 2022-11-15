Noticias Do Sul Do Amazonas
Detran

Nova onda prevista, pode chegar em meio a copa do mundo

O COVID 19 VOLTA A REAPARECER NO BRASIL, E TODOS OS ESTADOS JÁ ESTÃO EM ALERTA PARA NOVA VARIANTE DO VIRUS QUE MODIFICOU O MUNDO MEDICINAL, A SUSAM RECENTEMENTE DIVULGOU VÍDEO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE RELATANDO SUA PREOCUPAÇÃO COM A CHEGADA DESTA NOVA VARIANTE QUE PODERÁ CRESCER BASTANTE NOS PROXIMOS DIAS.

A PREVENÇÃO AINDA É O MELHOR REMÉDIO, AS VACINAS DEVEM SER APLICADAS NO ESTADO, PARA AUMENTAR A IMUNIDADE DA POPULAÇÃO EM GERAL.

AQUI EM HUMAITÁ JÁ ESTAMOS TENDO REGISTROS DE NOVOS CASOS, COMO O DESTE DIA 14 PORÉM VALE RELEMBRAR QUE, AS VARIANTES SEMPRE APRESENTARÃO CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS.

VAMOS MONITORAR ESTA VARIAÇÃO PARA MANTER VOCÊ SEMPRE ALERTAS PARA OS PRIMEIROS SINTOMAS.

você pode gostar também

Lançamento do mercado de carbono e parceria com a WCS marcam primeiro dia do Amazonas na COP 27

Saúde atualiza cenário da Covid-19, Monkeypox e vacinação no Amazonas nesta segunda-feira

Afeam gerou mais de 150 mil empregos nos últimos quatro anos no Amazonas

Estudante indígena da rede estadual é selecionada para participar da COP 27, no Egito

Nomeados do concurso do Detran Amazonas iniciam na próxima segunda-feira a fase de avaliação pericial

Iluminação de LED chega a Belém do Solimões, segunda maior área indígena do país

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.


Selo