NOTICIA TRISTE PARA NOSSA REDAÇÃO E AO POVO DE MANICORÉ

Recebi com muita tristeza e pesar a confirmação do falecimento de “DONA DORA”, ex-vereadora do município vizinho que sempre defendeu suas causas com galhardia.

Bastante popular em Manicoré, dona Dora é amiga pessoal deste redator que por dezenas de vezes, frequentou sua casa, sempre muito bem recebido, e com sentimento familiar.

Dona Dora, adorava conversar, fazer comida deliciosas, e me tratar como um filho.

Que Deus lhe der o descaso eterno merecido, meu pesar a sua filho que está primeira dama em Manicoré, e ao esposo e toda a família.

😞🙏🏻 #Luto