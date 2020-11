Nota de Repúdio – Vereador eleito Dr. Ubiratã contesta publicidade negativa em rede social envolvendo seu nome em Humaitá

Sobre as Fakes News divulgadas nas Redes Sociais no dia 25.11.2020, em que o candidato em questão, havia praticado o delito de compra de votos, no pleito do dia 15.11.2020.

Consta na denúncia que um cidadão, eleitor, foi preso em flagrante saindo da residência de outro candidato ao cargo de Vereador, e ao ser detido, alegou ter recebido uma requisição de gasolina de Dr Ubiratã, e que no verso da requisição constava o nome do candidato.

Ocorre que, as notícias divulgadas não são verdadeiras, haja vista que não existe requisição com o nome de “Ubiratã” no verso, nem sequer sua assinatura na requisição apresentada e juntada aos autos.

Sendo assim, não existe qualquer prova concreta que fundamente o pedido de cassação da Candidatura do vereador eleito, Dr. Ubiratã, que realizou sua campanha de forma limpa, com muito trabalho e esforço e apresentando suas boas propostas ao povo de Humaitá.

Portanto, a Assessoria Jurídica do 11.999 requer cautela do povo ao divulgar ou fomentar notícias falsas, pois configura Crime, de Calúnia, Difamação e Injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

E por fim, requer esclarecer aos eleitores de Humaitá/Am, que todas as medidas legais já estão sendo tomadas, a fim de que se encontre a verdade dos fatos e também seja divulgada na mesma proporção que as Fakes News que circulam na cidade.

Dr. Ubiratã – 11.999.

Assessoria Jurídica.