Nota de pesar: Lourival Domingos Lopes o ´Becão´

É com profunda tristeza e imenso pesar que o deputado estadual Anderson Pereira (PROS), lamenta profundamente a morte do ex-árbitro e jogador de futebol, Lourival Domingos Lopes o ´Becão´ (67), ocorrida nesta terça-feira (8), vítima de câncer, em um hospital particular da capital.

Becão foi o primeiro árbitro a fazer história na região amazônica, no Copão da Amazônia era conhecido como “Demônio da Amazônia”, pela sua postura e respeito em campo. Ele começou a carreira de árbitro por acaso, em 1972, em um jogo chamado Pernas de Pau. Ele contou que apitou a decisão do campeonato, entre Kalifa e Fortaleza, porque não havia ninguém para apitar. Becão disse que recebeu muitos elogios e depois disso passou a apitar jogos no amador.

Em 1982 fez um curso da federação. Cinco anos mais tarde chegou ao quadro nacional da CBF. Becão apitou três jogos pelo Copão da Amazônia e ficou conhecido como o árbitro revelação da Região Norte.

Lourival foi presidente do sindicato dos árbitros, diretor do futebol amador, técnico do Cruzeiro-RO, Flamengo-RO, Moto Clube-RO, Ferroviário, administrador do Deroche, ginásio Cláudio Coutinho e estava na administração do Aluizão, pela oitava vez.

Becão lutou pela profissionalização da arbitragem rondoniense em âmbito nacional e conseguiu que árbitros rondonienses apitassem ou atuassem como auxiliares em jogos do Campeonato Brasileiro.

“Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade”, finalizou Anderson Pereira.