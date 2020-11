NOTA DE PESAR “BRUNO NUNES”

Humaitá inteira foi surpreendida hoje com a noticia do falecimento do locutor e apresentador Bruno Nunes. O mesmo estava em Porto Velho após ter sido encontrado em sua residência com seu quadro clinico bastante comprometido. Atualmente ocupava o cargo público de sub-secretario de cultura na Prefeitura de Humaitá. Reconhecido por seu talento natural de animar festas e eventos em nossa cidade, Bruno Nunes deixa um legado forte de sua passagem em nosso meio social. Deixo meus pêsames aos familiares e ao mesmo tempo o reconhecimento de sua importância profissional em Humaitá. Seu corpo será velado na Câmara de vereadores. A prefeitura decretou Luto Oficial. Descanse em paz velho amigo!