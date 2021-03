NOTA DE ESCLARECIMENTO TRANSBRASIL

A empresa TRANSBRASIL comunica a todos que, lamenta o fato ocorrido com um dos ônibus de passageiros que está em deslocamento a Manaus, e que foi divulgado amplamente que, os passageiros estavam sem assistência.

A empresa esclarece que, deslocou ônibus socorro até Humaitá onde os passageiros ficaram aguardando o conserto do ônibus para seguir viagem a Manaus, com direito a banheiro e atenção. Informa ainda que, foi providenciado jantar, café da manhã e almoço aos passageiros, e manteve a viagem com destino a Manaus.

A empresa avisa ainda que diante de nova quebra do ônibus no trecho de Humaitá ao Distrito de Realidade, providenciou novo ônibus, com banheiro, ar condicionado e guincho para superar atoleiros durante a viagem até Manaus pela BR 319.

Os passageiros estão na rodoviária de Realidade aguardando o novo ônibus que já saiu de Ouro Preto do Oeste em Rondônia. E que os passageiros irão seguir viagem até seu destino final.

A empresa Transbrasil pede desculpas aos passageiros pelos transtornos até o momento, e manterá seu compromisso de atender a todos da melhor maneira possível!

A diretoria agradece a atenção de todos