NOTA DE ESCLARECIMENTO DNIT SOBRE A LCM CONSTRUCÕES

Informamos que somente na sexta feira passada, dia (2/07), foi assinado o contrato do DNIT com a LCM e hoje está emitida a ordem de serviço para início da manutenção.

As empresas não podem iniciar serviços sem todas as formalidades cumpridas.

É importante frisar que nós, da região sul do Estado, contamos com duas empresas sérias e de renome.

Feito o esclarecimento, agradeço a sua valiosa colaboração.

O site Acrítica de Humaitá, agradece a pronta resposta do DNIT/AM. Acreditamos que, toda a sociedade humaitaense, e as cidades de Lábrea, Apuí, e distritos ligados pela BR 319 aguardam com ansiedade estes serviços!