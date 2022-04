NOTA – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que, na manhã deste sábado (16/04), durante buscas das forças de segurança aos paraquedistas desaparecidos, o corpo de uma mulher foi encontrado nas proximidades do distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

A família da paraquedista esteve no local para o reconhecimento do corpo.

Os agentes das forças de segurança continuam a realizar as buscas para localizar o outro paraquedista.

Desde o registro da ocorrência, a SSP-AM determinou buscas imediatas para localizar os desaparecidos.

Na noite desta sexta-feira (15/04), por determinação do Governo do Estado, foi ativado o gabinete de crise, na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), para intensificar as buscas.

Participantes – Desde o amanhecer, os agentes retomaram as buscas. A ação conta com o efetivo da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Marinha do Brasil.