Nosso Hospital Regional de Humaitá, amanheceu neste domingo, com todos os leitos COVID-19 vazio.

Não temos pacientes internados, e nem entubados hoje. É pra comemorar? Sim, pois desde o inicio deste ano, não tínhamos um dia sem que houvesse alguém recebendo atendimento especializado, quis Deus hoje ser um domingo, em que nossos profissionais da área de saúde, que prestam toda sua atenção aos nosso infectados pelo coronavírus possam gozar do sossego em saber que, nossa unidade está com zero paciente internado.

O Coronavac acabou?

É lógico que não, mas os cuidados preventivos devem permanecer sendo cobrado por todos!