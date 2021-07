A secretaria de infraestrutura está molhando a avenida Rio Madeira para baixar a poeira. “Sabemos que a poeira nesse período de seca, incomoda muito os comércios e as residências ao longo desta via pública, e por determinação do prefeito Dedei Lobo estamos apoiando todos os dias com nosso caminhão pipa!” Disse o secretário de Infraestrutura Zico a nossa redação.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ