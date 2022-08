Nos primeiros 15 dias de agosto: Amazonas tem o maior número de focos de queimadas 

O número de focos de queimadas registradas nos primeiros 15 dias de agosto, no Amazonas, já superam os dados de todos os outros meses de 2022, segundo o monitoramento de focos ativos feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Entre janeiro e a primeira quinzena de agosto, 3,8 mil focos já foram registrados.

De acordo com o levantamento feito pelo Inpe, 2.004 focos de queimadas foram registrados no estado nos quinze primeiros dias de agosto. O número superou os dados do mês de julho que, até então, era o mês do ano com o maior registro de focos, com 1.428.

Os dados divulgados pelo Inpe apontam ainda que os 2.004 focos de incêndio na primeira quinzena de agosto, no Amazonas, superaram os registros de todos os meses anteriores do ano. Entre janeiro e julho, foram 1.796 focos registrados.

Focos ativos de queimadas registradas até primeira quizena de agosto de 2022

Recorde histórico

O maior número de focos de queimadas registrados em um único mês, aconteceu no mês de agosto, em 2021. O recorde histórico para o mês, aconteceu pelo terceiro ano consecutivo.

Apenas nos primeiros 26 dias do mês, em 2021, foram registrados 8.172 focos de incêndios. Em 2020, agosto registrou 8.030 focos de incêndios ao longo do ano. Em 2019, foram 6.668 registros pelo Inpe.

Na ocasião, o pesquisador do Programa de Queimadas do Inpe, Alberto Setzer, informou em entrevista ao g1 que as queimadas no Amazonas começam a ganhar força no mês de julho. Historicamente, os meses com maior ocorrência de queimadas no Amazonas são agosto, setembro e outubro.