Nos 70 anos do TCE-AM, governador Wilson Lima destaca papel de vanguarda do tribunal

O governador Wilson Lima participou, nesta quarta-feira (14/10), da solenidade em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). Na ocasião, ele frisou a importância da Corte para a correta fiscalização dos recursos públicos e seu papel de vanguarda na sociedade amazonense.

“Esse é um momento festivo, histórico e importante, e aqui fica meu reconhecimento ao TCE pelos serviços prestados ao povo amazonense ao longo dos seus 70 anos. O tribunal tem o papel fundamental de orientar os gestores na aplicação dos recursos públicos e tem feito isso de forma muito eficiente”, afirmou o governador.

“O TCE ganhou maturidade e expertise, por outro lado, trabalha na vanguarda de muitos assuntos, graças à cabeça arejada dos seus conselheiros, como na questão ambiental e no funcionamento do tribunal durante a pandemia”, acrescentou Wilson Lima.

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, afirmou que o espírito público tem sido a marca da trajetória do tribunal. “Isso foi um trabalho de gerações, trabalho coletivo, focado no bem comum”, disse ele, destacando os desafios enfrentados durante a pandemia.

No ano em que completa seu 70º aniversário, o TCE-AM fez história ao virtualizar, em tempo recorde, todos os trabalhos da Corte sem que houvesse prejuízo no atendimento à sociedade e ao julgamento das contas de gestores públicos.

“Acredito que nós sairemos mais fortes dessa situação, pois só o tempo é capaz de provar a importância das instituições. O tribunal vem fazendo isso há 70 anos, zelando pelo uso correto dos recursos públicos”, ressaltou Mario de Mello.

História registrada – A trajetória de 70 anos do TCE-AM foi retratada em livro, além de um selo dos Correios e um carimbo comemorativo, que foram lançados durante a solenidade de hoje.

O evento também foi marcado pela inauguração de um módulo do museu do tribunal. Nele, será contada toda a história do TCE-AM desde a sua criação, em 1950, com um vasto acervo de documentos, materiais físicos e fotos históricas. A previsão é que o espaço seja aberto para visitação a partir de 2021.

