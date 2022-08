Nomes na disputa do Governo do Amazonas “Veja”

Eleição para o governo tem: Amazonino, Braga, Carol Braz, Henrique Oliveira, Israel Tukuya, Nair Blair, Ricardo Nicolau e Wilson Lima

A 56 dias do primeiro turno, oito candidatos se habilitaram nas convenções partidárias, encerradas nesta sexta-feira, a disputar o governo do Amazonas. O embate terá do atual ocupante do cargo, Wilson Lima (UB), a dois ex-governadores, que juntos somam seis mandatos à frente do Executivo estadual, Amazonino Mendes (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB).

Traz também um vice-governador cassado, Henrique Oliveira (Podemos), um deputado estadual que disputou a Prefeitura de Manaus em 2020, Ricardo Nicolau (SD), um professor indígena, Israel Tuyuka (PSOL), e duas mulheres: a defensora pública Carol Braz (PDT) e a empresária e uma das pivôs da cassação do ex-governador José Melo, Nair Blair (Agir). As candidaturas, agora, precisam ser registradas na Justiça Eleitoral e aprovadas.