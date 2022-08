Faltando menos de 100 dias para a Copa do Mundo, também se aproxima o fim da ‘era Tite’ na Seleção Brasileira.

O atual treinador, optou em respirar novos ares a partir de 2023. Há algumas semanas, Tite anunciou que não comandará mais o Brasil a partir do próximo ano. Encerrará seu ciclo no fim do ano, após a Copa do Mundo do Catar.