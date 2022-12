No The Noite, MC Ryan SP comemora: “De dois meses para cá emplaquei três músicas”

O The Noite é um talk show apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta nas madrugadas do SBT. Personalidades de todas as áreas são entrevistadas no programa, que também conta com Murilo Couto, a assistente de palco Juliana e o locutor Diguinho Coruja. A trilha sonora fica por conta da banda Ultraje a Rigor e os comentários são cortesia do vocalista Roger Moreira. Completam o grupo o baixista Mingau, o guitarrista Marcos Kleine e o baterista Bacalhau.

Primeiro MC a ter mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e o terceiro artista brasileiro mais ouvido na plataforma, MC Ryan SP é o entrevistado da vez no The Noite desta quarta-feira (14). Sobre Neymar ter escutado suas músicas no Catar, comenta: “fiquei felizão. Ney é parceirão, da hora pra caramba. Inclusive, depois daqui eu vou lá ‘trombar’ ele, aqui em São Paulo”. Ao ser questionado por Danilo Gentili sobre as festas terem churrasco, responde em tom de brincadeira: “depende de como você entende que é o churrasco”.

Conhecido como Tubarão, explica: “saiu do MC Hariel, ele me deu esse apelido quando eu estava começando a entrar na fama. Porque eu tinha dos dentinhos cerradinhos, não tinha nada disso aqui, não. Era bem feio mesmo”. E continua: “fui processado por causa desse apelido, porque tinha um MC que usava antes. Deu maior bafafá”. Sobre o hit “Tubarão Te Amo“, diz: “essa música é tipo uma homenagem para mim e para o meu artista, o Daniel, Falcão. Fizeram para a gente só dançar, só brincar, e acabou explodindo”. Ryan conta que sempre quis ser cantor e declara: “desde menorzinho. Eu gostava muito de ver Tikão e MC Frank na Furacão 2000”.

O músico recorda que já entregou panfletos, cortou cabelos e lavou carros antes da fama, que chegou há cerca de dois anos. “De dois meses para cá emplaquei três músicas de 100 milhões”, comemora. Solteiro, brinca: “não tem aliança no meu dedo, se quiser casar comigo, estou aí. Às vezes estou quietinho e, às vezes, pego muitas”. Ryan revela ainda que já foi expulso de um condomínio no Guarujá e explica o motivo: “‘fiquei’ com uma mulher, na rua, e a câmera gravou”. E também de um motel: “porque eu não tinha dinheiro para pagar e todo mundo ficou bebendo várias coisas lá. A conta só dando alto, já dando 20 mil e, na época, eu não estava estourado…. Meti o pé na porta e saí correndo”.

O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT.

