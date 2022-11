No Novembro Azul, FCecon promove ações de combate ao câncer de próstata

Com a campanha “#Saúde também é papo de homem”, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), dá início, nesta quinta-feira (03/11), às ações do Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. A iniciativa visa alertar o homem sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e câncer de próstata.

A campanha Novembro Azul é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e, no Amazonas, as ações são coordenadas pela seccional da SBU, Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-AM), Liga Amazonense Contra o Câncer (LACC) e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa-Manaus), abrangendo palestras, distribuição de materiais educativos, dentre outras atividades.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Ministério da Saúde (MS), no Amazonas se estima que 480 homens desenvolvam o câncer de próstata em 2022, além de ser o tumor mais comum no público masculino do estado. A boa notícia é que há 90% de chances de cura da doença, quando feito o rastreio e o diagnóstico na fase inicial, conforme o gerente do serviço de Urologia da FCecon, urologista André Mancini.

Rastreio

O urologista André Mancini pontua que se recomenda que o rastreio inicie a partir dos 50 anos, quando não houver homens na família com histórico de câncer de próstata. Caso haja, Mancini orienta que o rastreio deve começar com 45 anos.

Na rede pública, esses exames podem ser realizados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa. Caso haja alteração e confirmação de câncer, o paciente será encaminhado para a FCecon.

Diagnóstico

O diagnóstico é feito por meio do teste de PSA, com amostra de sangue, e o toque retal.

“Os tumores de próstata, quando diagnosticados precocemente, têm grandes chances de cura. Homens com dor para urinar, jato de urina diminuído, aumento do número de vezes para urinar de dia e à noite ou com sangramento na urina devem ir ao urologista para uma avaliação especializada”, explica Mancini.

Segundo o médico especialista, hábitos saudáveis de vida são importantes para se evitar o câncer de próstata nas formas mais agressivas. Ele alerta que o homem deve evitar a obesidade, o sedentarismo e a exposição a produtos químicos industriais, produtos de petróleo, dentre outros.

Tratamento

A Fundação Cecon oferece tratamento para pacientes com câncer de próstata tanto na fase inicial, quanto nas fases avançadas. “Há disponível o tratamento cirúrgico, a radioterapia, a hormonioterapia e a quimioterapia. O tratamento é sempre individualizado e depende da idade do paciente, do tipo de tumor e da extensão da doença”, afirma Mancini.

Cirurgias

De janeiro de 2019 a julho de 2022, 717 cirurgias urológicas foram realizadas na FCecon. Nos últimos quatro anos, houve a aquisição de duas torres de vídeo para procedimentos na especialidade, no valor total de R$ 720 mil, informa a gerente do Centro Cirúrgico da FCecon, enfermeira Graça Gondim.

Os equipamentos são empregados para realização das cirurgias laparoscópicas, procedimento minimamente invasivo, feito mediante pequenas incisões, sendo menos traumático que as cirurgias convencionais. Esse tipo de procedimento permite que o paciente tenha, inclusive, alta mais precocemente.

FOTOS: Laís Pompeu/FCecon