No mês de outubro, Força Tática da PMAM apreendeu 146 quilos de entorpecentes

Batalhão especializado em ações táticas de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, a Força Tática da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 146 quilos de entorpecentes, em ações de patrulhamento reforçado no mês de outubro, na capital e no interior.

Uma das ocorrências de destaque foi registrada no dia 8 de outubro, quando os militares apreenderam 128 quilos de pasta base de cocaína que estavam escondidos no quintal de uma residência, localizada no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. A apreensão foi decorrente de uma denúncia anônima.

Além do número significativo de apreensão de entorpecentes, as ações realizadas pelo batalhão especializado no último mês resultaram na apreensão de 41 armas de fogo, entre espingardas, pistolas e revólveres.

No dia 22 de outubro, dois homens foram detidos com sete espingardas, sendo quatro de calibre 16, duas de calibre 20 e uma de calibre 28. A apreensão ocorreu em uma comunidade do município de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus).

Destaque anual

Conforme o comandante da Força Tática, major PM Victor Melo, no balanço de janeiro a outubro, a Força Tática apreendeu 1,7 tonelada de entorpecentes, entre maconha, oxi e cocaína, e retirou de circulação 383 armas de fogo.

“Neste ano, nós quebramos, pela segunda vez consecutiva, o recorde de apreensão anual de drogas. Quanto às armas de fogo, a nossa média diária de apreensão está em 1,27, ou seja, maior do que no ano passado. Então muito provavelmente vamos quebrar de novo esse recorde”, salientou o comandante.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

“Uma das nossas principais ferramentas de trabalho é a denúncia anônima. A gente reforça que a população denuncie, porque através dessas informações nós desencadeamos grandes ocorrências”, afirma o major Victor Melo.

ARTE: Divulgação/PMAM