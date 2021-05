No interior, 80% dos profissionais de educação da rede estadual já foram vacinados

Vacinação contempla professores, pedagogos, gestores, administrativos, merendeiros, serviços gerais e agentes de portaria

Cerca de 12 mil profissionais da educação vinculados à Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em 42 municípios do Amazonas, já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19. A vacinação do grupo iniciou no dia 17 de maio, pela Região Metropolitana de Manaus (RMM), e já alcançou 80% do público apto para receber o imunizante entre os profissionais da rede pública estadual de educação.

Definida como prioridade no Plano Nacional de Imunização (PNI), a imunização contempla professores, pedagogos, gestores, administrativos, merendeiros, serviços gerais e agentes de portaria. Além dos profissionais efetivos e contratados, estão sendo vacinados trabalhadores terceirizados.

O início da imunização é fruto do esforço e trabalho do Executivo estadual. Desde o final de março, o governador Wilson Lima e os governadores de outros nove estados que compõem a Amazônia Legal têm trabalhado para incluir os profissionais da educação nos grupos prioritários do PNI contra a Covid-19.

No Amazonas, a medida também está em consonância com a decisão da juíza da 1ª Vara da Federal do Amazonas, Jaiza Fraxe, que determinou que a União encaminhe 40 mil doses extras de vacinas contra a Covid-19 para imunizar professores e demais profissionais que atuam nas escolas e repartições ligadas à Educação.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Luis Fabian Barbosa, a imunização de 80% dos trabalhadores representa uma vitória para a educação. “Vivemos um 2020 de angústias e perdas tanto de profissionais, pessoais quanto educacionais. E, hoje, poder garantir a segurança dos nossos profissionais para o retorno às atividades é uma vitória para nossos estudantes e para toda a educação pública do Amazonas”, afirmou.

Capital – No dia 19 de maio, a Prefeitura de Manaus anunciou o início da vacinação contra a Covid-19 para todos os profissionais da Educação da capital. Trabalhadores das redes municipal, estadual e federal do ensino básico e superior.

Loading...

Em março, os trabalhadores da Educação começaram a ser vacinados como parte de estudo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Covac Manaus, que incluiu servidores entre 18 e 49 anos com alguma comorbidade. Além disso, os servidores acima de 60 anos e com comorbidades estão nos grupos prioritários desde o início da vacinação da população.

Em Manaus, o número de trabalhadores com vínculo efetivo ou temporário com a Secretaria de Estado de Educação é de 13,5 mil profissionais. Todos foram considerados aptos à vacinação pelo PNI.

Vacinados – As cidades em que os profissionais já estão imunizados com a primeira dose da vacina são: Alvarães, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Canutama, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Parintins – O Plano Municipal de Vacinação, executado por faixa etária, contemplou mais de 600 profissionais do total de 950 servidores da rede estadual em Parintins.

Em relação à vacinação dos demais profissionais, na segunda-feira (24/05), o Governo do Estado, dando continuidade à imunização gradativa dos trabalhadores da educação, iniciou o redirecionamento das doses necessárias para a imunização dos mais de 300 trabalhadores ainda não contemplados.

FOTOS: Diego Peres/Secom