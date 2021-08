No encerramento da Live Folclórica, governador Wilson Lima destaca a importância da cadeia produtiva da cultura

Por conta da pandemia, este ano, evento foi realizado sem público e com testagem de todos os brincantes e profissionais envolvidos

Neste domingo (22/08), último dia da Live Folclórica, o governador Wilson Lima destacou que a cadeia produtiva da cultura garante o sustento de diversas famílias no Amazonas. O evento, transmitido diretamente da Arena Amadeu Teixeira, teve início na última quarta-feira (18/08).

Wilson Lima ressaltou, ainda, que neste domingo, 22 de agosto, é o Dia Nacional do Folclore, e que atividades em entorno das tradições, lendas, canções e costumes populares são fundamentais para contar a história e manter viva as tradições.

“Atividades como essas são importantes, pois garantem o sustento de muitas famílias, é o músico, o artesão, a costureira, o pessoal que trabalha com o som, com iluminação. Este ano estamos fazendo em um modelo diferente, que é através da live. Nós fomos obrigados a fazer assim em razão da pandemia e descobrimos assim uma forma de impulsionar essa atividade”, destacou o governador.

Ao todo, 67 grupos participaram da Live Folclórica, uma mostra não competitiva que reuniu cerca de 2,6 mil pessoas, entre brincantes, músicos e equipe técnica. Todas as atrações que participaram do festival fazem parte da categoria Ouro e tiveram 15 minutos para se apresentar no palco.

No encerramento, estiveram presentes no local da live o deputado estadual Abdala Fraxe, o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, e o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira.

A Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) realizou testes de Covid-19 nos participantes para garantir a segurança do evento durante os cinco dias. Apenas dois testes foram positivos e essas pessoas não participaram do evento.

“Nós tivemos a preocupação de testar todo mundo, de garantir que todo mundo estivesse vacinado. Aqui é um ambiente seguro. De todo esse universo, detectamos somente duas pessoas com Covid-19 e que, naturalmente, não participaram, um número muito pequeno diante de todas as ações que estão sendo realizadas aqui, então essa atividade é considerada um sucesso, um retorno de audiência, retorno de público e temos a certeza que estamos ajudando as pessoas envolvidas nesse processo aqui, que estamos mantendo os empregos do pessoal da cultura”, declarou Wilson Lima.

A Live Folclórica foi transmitida pelo YouTube (Cultura do AM) e Facebook (@culturadoam) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da TV Encontro das Águas (@tvencontrodasaguass), todos os dias. No fim de semana foi transmitida, também, pela TV Encontro das Águas.

FOTOS: Diego Peres/Secom