No Dia do Índio, Governo do Estado exalta cultura dos povos indígenas do Amazonas

Data alavanca desenvolvimento e inclusão da comunidade indígena na sociedade

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), exalta o desenvolvimento indígena do estado neste Dia do Índio, comemorado hoje (19/04). A comunidade indígena, que cresce e se desenvolve junto com a tecnologia, não deixa de lado suas raízes e culturas aprendidas com os ancestrais, sendo exemplo disso seus artesanatos, apresentações e músicas.

Para o diretor-presidente da FEI, Zenilton Mura, a importância que reside em toda a cultura e desenvolvimento indígena abre espaço para a desenvoltura e conhecimento.

“Uma das fontes de renda dos parentes que moram no Amazonas são seus produtos feitos artesanalmente, ensinados de geração a geração. Por isso, em alusão a este dia, precisamos impulsionar a valorização da produção manual indígena e a segmentação de cada povo voltada a nossa linhagem”, disse.

Artesanato – O Centro do Empreendedor Indígena Yandé Muraki, mantido pela FEI, expõe e comercializa peças e itens artesanais, fortalecendo a arte e a cultura indígenas do estado. O espaço vem impulsionando a venda do empreendedor indígena e incentivando a fabricação, reinventando e produzindo produtos de boa qualidade, com detalhes ricos em suas peças artesanais, comercializa vestimentas, acessórios, remédios à base de extração natural da floresta e possibilitando pinturas corporais.

O Centro do Empreendedor Indígena Yandé Muraki fica na rua Monsenhor Coutinho, 129, Centro, zona sul da capital, aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para os que desejarem adquirir os produtos.

Ecoturismo – A 1ª Feira do Artesanato Indígena, impulsionada pelo Governo do Estado, no período de 1º a 3 deste mês, em parceria com a Prefeitura de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros da capital), possibilitou alavancar as vendas para os artesãos e a ampliação da apreciação às apresentações indígenas, dando engajamento ao progresso na ampliação da cultura.

Além do município da Região Metropolitana, Manaus e outras cidades receberam a feira para buscar o individualismo do artesão de cada região, trabalhando assim o ecoturismo.

FOTOS: Amaury Moraes/FEI