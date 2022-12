No Dia do Atleta, Governo do Amazonas destaca investimentos da base ao Alto Rendimento

Nesta quarta-feira (21/12) é celebrado o Dia Nacional do Atleta, data que marca a importância do esporte na vida de quem decide tê-lo como forma de ganhar a vida. No Amazonas, o ano de 2022 foi simbólico para o esporte do estado, com anúncios importantes e investimentos inéditos para o atleta amazonense, que estão gerando resultados e abrindo portas para novas gerações.

Por meio da Fundação de Alto Rendimento do Estado do Amazonas (Faar), o governo estadual está intensificando ações de incentivo aos atletas.

Ações como a garantia de passagens aéreas para a disputa de campeonatos, a criação do Bolsa Atleta e investimentos importantes no futebol profissional e na Vila Olímpica de Manaus são exemplos do esforço feito pelo Estado para incentivar o esporte enquanto profissão no Amazonas.

Segundo o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, os projetos e investimentos do Governo do Amazonas já começam a se refletir no desempenho geral dos atletas, gerando cada vez mais oportunidades financeiras a jovens atletas na capital e pelo interior.

“Hoje o atleta profissional já pode e terá oportunidade de viver pelo esporte. Então tanto o Bolsa [Atleta], e o patrocínio nas outras modalidades dão essa expectativa, geram esse compromisso do Governo com os atletas, mas também isso traz mais estabilidade mental, física para que ele possa viver do esporte, treinar e ser um grande campeão”, explicou o diretor.

Paixão pelo esporte

Atleta de luta olímpica no Amazonas, Sabrina Gama começou a praticar o esporte na adolescência e não imaginou a proporção que a atividade tomou na sua vida.

“Eu penso que o esporte transforma vidas, assim como a minha. Tudo o que eu consegui foi através da luta olímpica, tanto na minha vida profissional como na minha vida familiar. Tudo o que eu consegui foi através do esporte, e eu acredito muito que o esporte tem esse poder”, afirmou a atleta.

Vila Olímpica

Inaugurada em março de 1990, a Vila Olímpica de Manaus é um marco histórico para o esporte do Amazonas.

“A infraestrutura da Vila é de suma importância para a sobrevivência do esporte, não só como infraestrutura, mas também como memória. Nós já revelamos aqui grandes campeões, como o Sandro Viana, que é medalhista olímpico. Ele é a nossa maior referência no que diz respeito à Vila Olímpica de Manaus”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Referência e ídolo para muitos amazonenses atletas, Sandro Viana se consagrou no atletismo após ser “descoberto” aos 24 anos de idade em um teste na própria Vila Olímpica.

“A Vila Olímpica representa, não só para mim como para toda a sociedade amazonense, um marco intelectual. Ela se apresenta como uma oportunidade do cidadão amazonense de ver um momento de privilégio que é o esporte”, destacou Viana.

Medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008, Sandro narrou a importância do esporte na sua história.

“Eu sei o que o esporte é capaz de fazer, sei o que ele fez na minha vida e da minha família. Uma vez atleta, você vai poder ter um condicionamento superior, e se você não vier a ser um campeão nas pistas, quadras, piscinas, você vai ser um campeão na vida, como contador, engenheiro, até como governador. O importante é usufruir desse privilégio que é o esporte”, completou.

