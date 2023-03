No Dia da Mulher, Wilson Lima encontra com beneficiárias do Auxílio Estadual e destaca que 90% do programa é destinado as chefes de família

Em encontro com mulheres que recebem o Auxílio Estadual Permanente, o governador Wilson Lima destacou, nesta quarta-feira (08/03), que essas chefes de família representam 90% do total de beneficiários. Dos 300 mil cadastrados, atualmente, mais de 271 mil são de famílias chefiadas por mulheres, representando a soma de R$ 40,6 milhões de repasses destinados a elas.

O governador do Amazonas antecipou o pagamento da parcela de março do Auxílio Estadual Permanente para esta data, em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março.

“As mulheres têm uma participação muito significativa no mercado de trabalho, na sociedade. Elas têm uma participação importante nas decisões estratégicas do Estado e também do Brasil. E eu estou vindo aqui hoje, na Seas, para cumprimentá-las e também reconhecer a importância que a mulher tem na sociedade e o respeito que se deve ter às mulheres e isso não é só no dia de hoje, mas isso tem que ser um hábito constante e não só da boca pra fora, tem que ser através de gestos e de atitudes”, afirmou o governador Wilson Lima.

Essa é a terceira parcela do auxílio paga em 2023. O benefício é creditado sempre no dia 15 de cada mês. O programa foi criado pelo governador Wilson Lima e é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Pelo menos 300 mil famílias amazonenses recebem o benefício, que assegura crédito de R$ 150 mensais, somando R$ 45 milhões mensais em circulação na economia de todo o estado.

Beneficiárias

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) apontam que a maioria das famílias em situação de extrema pobreza, sustentadas por apenas uma pessoa, é chefiada por mulheres.

Por isso, a determinação do governador Wilson Lima, desde a criação desse programa do Governo do Amazonas, coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), é de valorizar essas mulheres que mantêm o sustento de seus lares, filhos e famílias.

“É ótimo. Isso ajuda muito na família, principalmente na minha porque sou mãe de seis filhos e nem todos os dias a gente tem o pão de cada dia para dar aos nossos filhos. Então, isso é uma dádiva que Deus colocou no caminho certo, no momento certo, tem muita gente que precisa disso e graças a Deus eu fui umas das contempladas com esse auxílio”, disse a dona de casa Ana Rize, 26 anos, que é mãe de seis filhos.

Desempregada e mãe de sete filhos, Diamantina Silva, de 37 anos, agradeceu o governador pelo carinho com as mulheres amazonenses e disse que a sensação é de muita alegria. “Para nós, mulheres, é um dia especial, merecemos muito, como pessoas de extrema pobreza necessitamos muito desse auxílio e está sendo uma alegria para todas as pessoas que têm esse auxílio. Agradeço primeiramente a Deus e segundo ao governador”, comentou.

Auxílio Permanente

O Auxílio Estadual Permanente é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, o programa impulsiona o aquecimento econômico.

O programa foi criado como uma resposta do Governo do Estado aos impactos sociais trazidos pela pandemia para as famílias que perderam emprego e renda. O Auxílio Estadual garante mensalmente o recurso para a compra de uma cesta básica, ao mesmo tempo em que incrementa a economia dos 62 municípios.

FOTOS: Diego Peres / Secom