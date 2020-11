No Brasileirão, Flamengo recebe Coritiba em busca de recuperação

Rádio Nacional transmite o jogo ao vivo

Após sofrer a primeira eliminação da temporada no meio de semana, o Flamengo tem neste sábado (21) a chance de começar a recuperação. Para isto, o Rubro-Negro recebe o Coritiba no Maracanã, a partir das 19h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A goleada por 3 a 0 sofrida na última quarta-feira (18) no Morumbi para o São Paulo pela Copa do Brasil, além de deixar o time do Rio de Janeiro pelo caminho no mata-mata nacional, aumentou a desconfiança da torcida com a equipe que atualmente é comandada por Rogério Ceni. No placar agregado do confronto com o time paulista, a derrota foi ainda mais sofrida, 5 a 1 para o Tricolor paulista. Inclusive, no retorno da delegação para o Rio de Janeiro, o elenco presenciou cenas que há tempo não eram vistas, protestos de torcedores no Aeroporto do Galeão e no Ninho do Urubu.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho também não agrada torcedores. O Rubro-Negro não vence há quatro jogos, com duas derrotas por goleadas (4 a 1 para o São Paulo e 4 a 0 para o Atlético Mineiro) e dois empates (2 a 2 com o Inter e 1 a 1 com o Atlético/GO). A equipe está atualmente em quarto lugar com 36 pontos em 21 jogos.

A relação de problemas para o técnico Rogério Ceni não é pequena. Os atacantes Gabriel e Pedro, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o volante Thiago Maia continuam fora. Já os zagueiros Natan e Gustavo Henrique estão suspensos.

Retorno de técnico

O Coritiba, com três derrotas nos últimos cinco jogos, segue afundado na zona de rebaixamento, com 20 pontos em 21 jogos, na 18ª posição. Após cumprir 10 dias de isolamento após testar positivo para o novo coronavírus (covid-19), o técnico Rodrigo Santana volta a comandar a equipe na beira do gramado.

Os meias Matheus Galdezani, Matheus Bueno e o zagueiro Nathan Silva também estão liberados após se recuperarem de covid. O goleiro Muralha, o volante Hugo Moura e o atacante Rodrigo Muniz, vinculados ao Flamengo, não jogam. E o atacante argentino Ezequiel Cerutti, o meia-atacante Rafinha e o lateral Patrick Vieira, lesionados, também desfalcam o Coxa.

Ainda estão infectados com o novo coronavírus o atacante Ricardo Oliveira, o zagueiro Henrique Vermudt e o volante Ramón Martinez. Porém, o técnico Rodrigo Santana não vive só de notícias ruins às vésperas do compromisso contra o Flamengo. O meia-atacante Yan Sasse cumpriu suspensão e está liberado, assim como o atacante Osman. O meia Brayan Lucumí deve ser registrado a tempo e ficar à disposição para o jogo.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Coritiba ao vivo neste sábado com a narração de André Luiz Mendes, os comentários de Mário Silva e as reportagens de Bruno Mendes. Você escuta o show de bola Nacional, que começa às 18h30

Fonte: Agencia Brasil