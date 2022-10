No Amazonas, PRF-RO, por meio do Grupo de Educação para o Trânsito realiza palestras educativas

Servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, no período compreendido entre os dias 14 de setembro e 10 de outubro, realizaram palestras educativas em diversas escolas e órgãos públicos no estado do Amazonas. As atividades fazem parte dos comandos educativos realizados pelo Grupo de Educação para o Trânsito (GETRAN) e têm por objetivo incentivar hábitos e comportamentos seguros.

As apresentações buscaram sensibilizar e orientar os participantes a respeito da importância do uso de capacete, do cinto de segurança, sobre os riscos em transporte com excesso de passageiros, dentre outros temas e normas gerais de circulação e conduta. Ao todo, 2536 pessoas dos municípios de Benjamin Constant e Atalaia do Norte foram orientadas, incluindo 800 pessoas da comunidade indígena Ticuna.

Além disso, foi ministrado um pequeno resumo da atividade da PRF, destacando-a como polícia cidadã, a fim de trazer mais proximidade com a população local, em especial, as crianças.

Essas ações mostram o comprometimento da PRF em colaborar com a conscientização da sociedade sobre os perigos no trânsito e as mudanças comportamentais necessárias à redução de acidentes e à preservação da vida.