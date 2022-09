No Amazonas, explosão fere sete pessoas

Uma explosão em uma pousada, na manhã de ontem (12), deixou sete pessoas feridas. Entre elas, três são crianças.

O acidente teria ocorrido devido ao vazamento em uma botija de gás de cozinha.

Como consequência, as vítimas tiveram ferimentos de segundo e terceiro graus, conforme o site Segundo a Segundo.

Os feridos foram atendidos por equipes do Samu, Polícia Militar e Defesa Civil.

De acordo com o site, a Secretaria de Saúde (SES-AM) do governo enviou aviões-UTI para transportar os feridos a Manaus. Algumas vítimas (número não informado) foram levadas ao município de Fonte Boa.

O acidente aconteceu por volta das 7h30, de acordo com informações da Guarda Municipal.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar ajudaram a retirar as vítimas e a controlar o incêndio na pousada.

“Foi ouvido um estrondo forte em direção ao bairro da Vila Sônia, imediatamente a equipe deslocou ao local e encontrou a pousada do Pedro da Pobreza em situação de incêndio com os moradores ainda dentro do local. Diante do fato a equipe arrombou a porta do cômodo de baixo, adentrou o local em chamas”, diz o relatório da ocorrência.