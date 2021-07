No Amazonas, dez pessoas foram presas pela Polícia Militar nas últimas 24 horas

Além da capital, houve registros em dois municípios do interior

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dez pessoas durante os patrulhamentos realizados entre a manhã de terça-feira (06/07) e a manhã desta quarta-feira (07/07), no estado. Quatro adolescentes também foram apreendidos nas ações. A maioria das prisões foi motivada por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo. As ocorrências foram registradas na capital e nos municípios de Boca do Acre e Eirunepé.

As guarnições da PM apreenderam mais de cem porções de entorpecentes, sete armas de fogo, 61 munições e R$ 200 em espécie.

Policiais da Força Tática prenderam dois homens, de 18 e 26 anos, e apreenderam dois adolescentes, de 16 anos, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A guarnição encontrou com os suspeitos dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 40, uma submetralhadora, 54 munições de diferentes calibres, dois carregadores, 28 trouxinhas de maconha, nove trouxinhas de oxi, duas porções pequenas de maconha e uma balança de precisão.

O quarteto foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia, para responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Um homem de 19 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após roubarem um motorista de aplicativo. O crime ocorreu na Avenida da Penetração 3, no bairro Japiim, zona sul da cidade. A guarnição conduziu os suspeitos ao 1° DIP.

No bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, um homem de 32 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. A guarnição encontrou em posse do suspeito um revólver calibre 32 e seis munições intactas. O infrator foi levado ao 19° DIP e autuado em flagrante pelo crime.

Ainda no bairro Tarumã, um homem de 19 anos foi preso e um adolescente, de 17, foi apreendido na rua Dois. Os policiais militares da 20ª Cicom apreenderam nove trouxinhas de maconha, 14 trouxinhas de oxi e 12 trouxinhas de cocaína. A dupla foi encaminhada ao 19° DIP para os procedimentos cabíveis.

No interior – No município de Boca do Acre (a 1.026 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam dois homens, de 21 e 34 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com a dupla, foram apreendidas quatro porções de entorpecentes do tipo skunk, 16 porções de supostamente pasta base de cocaína, dois celulares e R$ 200 em espécie.

Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados até a 61ª Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos legais.

Em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem de 34 anos que ameaçava a esposa com uma arma de fogo calibre 22. Informada via denúncia anônima, a guarnição seguiu até o local indicado. Os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito, que logo foi imobilizado e preso. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a 7ª DIP, juntamente com a arma de fogo apreendida, para as providências cabíveis.

FOTOS: Divulgação/PMAM