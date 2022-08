No Amazonas: 13 paratletas classificados para Paralimpíadas Escolares Nacionais

Estudantes paratletas do Amazonas conquistaram 38 medalhas durante as Paralimpíadas Escolares Regional Brasília. Os 14 estudantes da rede conquistaram 23 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e quatro medalhas de bronze. Dos 14 atletas, 13 se classificaram para as provas nacionais, em São Paulo, em novembro.

O responsável pela delegação amazonense, Joniferson Vieira, diz ser grato por todo o apoio dado aos paratletas e pelo resultado surpreendente.

“Com um mundo tão preconceituoso, a gente percebe que o esporte dá uma perspectiva de futuro para esses estudantes. O esporte proporciona essa visibilidade, essa inclusão social. Então é uma sensação de dever cumprido, em poder ajudar esses alunos a terem uma visão de futuro e alegria ao vencerem seus obstáculos”, enfatiza.

Regional Norte I

Durante as competições em Brasília, os paratletas disputaram com outros paratletas do Distrito Federal e de oito estados, sendo Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os classificados seguem para a etapa nacional, que acontece em novembro no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Quadro geral de medalhas