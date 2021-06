No Amazonas, 13 municípios já vacinam população com 18 anos de idade ou mais

Com o empenho do Governo do Estado no combate a Covid-19 por meio da campanha ‘Vacina Amazonas’, 13 municípios do interior conseguiram avançar e já estão vacinando a população com 18 anos de idade ou mais. A informação foi anunciada na manhã desta segunda-feira (28/06) pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, em entrevista coletiva na sede do governo.

Até o momento, já estão nesta fase da campanha de imunização os municípios de Barreirinha (21.261), Benjamin Constant (29.940), Boa Vista do Ramos (9.236), Careiro (14.899), Coari (24.533), Lábrea (21.140), Maués (32.192), Manicoré (28.492), Nhamundá (11.056), Rio Preto da Eva (8.682), São Gabriel da Cachoeira (27.655), Silves (7.965) e Tabatinga (28.783).

De acordo com Wilson Lima, as doses utilizadas para acelerar a campanha de vacinação nesses públicos são oriundas de reserva técnica e de remessas que chegam com frequência ao estado, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). “A gente tem tido um ritmo contínuo de recebimento de vacinas aqui no estado do Amazonas, então isso nos dá tranquilidade”, pontuou.

Na última semana, Wilson Lima visitou os municípios de Maués, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Parintins, onde acompanhou ações da campanha “Vacina Amazonas”. Destes quatro, três já estão imunizando a população acima de 18 anos de idade. “Boa Vista do Ramos, inclusive, encerrou já a sua vacinação, porque já vacinou todo mundo, acima de 18 anos, que teria interesse em receber a vacina”, destacou Wilson Lima, que visitou o município, distante 271 quilômetros da capital, na sexta-feira (25/06).

Com relação às doses de vacinas excedentes nesses municípios, o governador destacou que, atualmente, está sendo feito uma análise para um possível remanejamento dessas doses para outras localidades, com o intuito de dar celeridade à vacinação em todo o Amazonas o mais breve possível.

“Hoje, nós temos 13 municípios que estão vacinando acima de 18 anos e nós estamos fazendo um balanço dessas vacinas que, eventualmente, podem ter sobrado desses locais, para poder remanejar para aquelas localidades onde há maior necessidade”, afirmou.

Distribuição – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) é responsável pela distribuição das doses de imunizantes contra Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. A distribuição das doses para os municípios do Amazonas ocorre assim que a nota informativa determina o quantitativo de doses para cada uma das cidades, e não ocorre somente quando os municípios finalizam a vacinação do grupo prioritário vigente.

“Vacina Amazonas” – O governador Wilson Lima antecipou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 28 anos de idade em Manaus. Esse público poderá receber a primeira dose do imunizante durante o segundo mutirão “Vacina Amazonas”, que será realizado na capital entre 18h desta terça-feira e 18h de quarta-feira (29 e 30/06).

FOTO: Arthur Castro/Secom