No AM, passa a contar com novos leitos de UTI “próximo município será Humaitá”

A Unidade Hospitalar de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) ganhou uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no sábado (20). Mais de 130 mil pessoas da região do Alto Solimões poderão receber atendimento no local.

O hospital passou por uma revitalização executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Anoar Samad, informou que a unidade atende a região do Alto Solimões.

“Já inauguramos as UTIs de Tefé e Parintins, entregamos hoje a de Tabatinga e o próximo município será Humaitá”, afirmou o secretário.

Segundo a secretária executiva de Assistência do Interior da SES-AM, Rita Almeida, além de Tabatinga, o hospital atende a população dos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant.

“Tabatinga é um município que fica longe da capital, onde a maioria dos leitos de UTIs estão concentradas, sendo preciso transferir pacientes em UTIs aéreas. Hoje elas podem ser atendidas aqui. O atendimento de alta complexidade chegou ao Alto Solimões”, disse Rita Almeida.

Com a reforma, a unidade contará com 64 leitos de enfermaria, isolamento e observação; 19 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), três centros cirúrgicos e uma sala para pequenas cirurgias.

Para o pronto-socorro adulto e infantil, serão oito consultórios, 18 leitos incluindo de emergência (2), enfermaria de observação (6) e UTI adulto (10), além de um parque de imagens completo, com sala de raio-X, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia e mamografia.

As alas da maternidade, de enfermarias e cirúrgica contarão com 71 leitos no total, incluindo para UTI adulto, infantil e de isolamento; enfermaria e leitos de Unidade de Cuidados Neonatais Intermediários (UCNI). Na ala de maternidade serão implantados uma enfermaria de alto risco e dois quartos de pré-parto, parto e pós-parto (PPP).

Fonte: G1