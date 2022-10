Neymar volta às redes após se posicionar sobre política e sobra até Mbappé e Bruna Marquezine. Entenda!

Depois que Neymar declarou seu apoio a Bolsonaro, após a visita do presidente ao seu instituto, o craque do PSG falou sobre as críticas que recebeu pelo seu posicionamento político nesta sexta-feira (30). E rapidamente a web respondeu o jogador com memes de Bruna Marquezine e Mbappé .

“Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, escreveu Neymar no Twitter.

Web cita Bruna Marquezine e Mbappé

Logo após o post do craque, os internautas citaram Bruna Marquezine. “Eu prefiro falar da Bruna, como é linda fazendo o L!!!, afirmou um internauta. “Nossa Bruna Marquezine, peço desculpas se em algum momento eu quis que você voltasse com o Neymar”, pontuou outra. “E a Bruna Marquezine que está fazendo o ‘L’ de Lula e do Livramento”, brincou um terceiro.

Vale ressaltar qu e assim como outras celebridades, Bruna Marquezine já havia declarado seu voto em Lula. Além disso, a estrela de “Besouro Azul” recentemente foi criticada pela primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro.

Já outros internautas fizeram um meme de Mbappé. “Agora vocês me entendem”, diz a publicação, que faz referência ao desentendimento entre Neymar e o jogador francês. Veja as fotos na galeria!