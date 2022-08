Neymar supera Ronaldo Fenômeno em ranking de melhores jogadores do século XXI e números impressionam

O atacante Neymar, do PSG, superou outro craque que deixou sua marca com a camisa da Seleção Brasileira. Em lista divulgada pelo perfil PopFoot, nesta quinta-feira (25), relacionando os melhores jogadores do século XXI, o camisa 10 do time francês apareceu à frente de Ronaldo Fenômeno.

O perfil é especializado em estatísticas do futebol e levou em consideração 40 jogadores que atuaram entre 2001 até os dias atuais para chegar a um resultado. O ranking foi construído a partir de critérios como números de gols feitos e participações diretas em lances que balançaram as redes desde o início do século.

O craque Neymar configura o 6º lugar e é o brasileiro mais bem posicionado na lista, além de ser o único a aparecer no Top 10, ao lado de outros craques de outros países. Nos dados levantados pela PopFoot, o camisa 10 da Amarelinha participou ativamente de 655 gols em 681 partidas. Em média, ele se envolve diretamente em uma jogada de ataque a cada 0,96 jogos.

📊 Les joueurs du 21eme siècle les plus décisifs (buts + passes décisives) pic.twitter.com/n0RgBWvgBp — PopFoot (@ThePopFoot) August 25, 2022



Já Ronaldo Fenômeno, vencedor da Bola de Ouro da Revista France Football em duas oportunidades e pentacampeão mundial, aparece como o 17º colocado. As suas estatísticas apontam menos jogos concluídos e uma soma consideravelmente abaixo de Neymar, sob o ponto de vista de participações decisivas. Ao todo, foram 518 gols marcados em 616 duelos.

O Top 40 é composto por nomes históricos no futebol ao redor do mundp, como o de Frank Lampard, Miroslav Klose, Van Nistelrooy, Robben, etc. Abaixo dos 20 primeiros melhores posicionados, apenas Ronaldinho Gaúcho aparece representando o Brasil, rankeado no 21º lugar. Ao lado de Fenômeno, Ronaldinho esteve na conquista do 5º título da Copa do Mundo, com a Seleção Brasileira, em 2002. Confira o Top 10 da lista abaixo:

Veja o Top 10 (participações, gols, assistências, jogos e média):

1º – Messi (1106p, 773g, 333a, 978j, 1,13m)

2º – Cristiano Ronaldo (1045p, 815g, 230a, 1125j, 0,93m)

3º – Ibrahimovic (788p, 572g, 216a, 983j, 0,80m)

4º – Luis Suárez (752p, 520g, 232a, 875j, 0,86m)

5º – Lewandowski (748p, 604g, 144a, 844j, 0,89m)

6º – Neymar (655p, 420g, 235a, 681j, 0,96m)

7º – Thierry Henry* (647p, 411g, 236a, 917j, 0,71m)

8º – Karim Benzema (620p, 428g, 192a, 853j, 0,73m)

9º – Raúl* (583p, 432g, 151a, 1034j, 0,56m)

10º – Samuel Eto’o* (562p, 426g, 136a, 880j, 0,64m)