Neymar pode sair do PSG e assinar com gigante da Premier League: “Realizaram uma proposta sensacional”

Apesar de desentendimentos dentro de campo e de polêmicas com Mbappé, Neymar tem feito um excelente começo de temporada pelo Paris Saint-Germain, sendo protagonista nesse início de temporada e dando a entender que quer manter um alvo nível para brilhar na Copa do Mundo. O atacante coleciona números impressionantes: 8 gols e 6 assistências em 5 jogos.

No último jogo, diante do Monaco, o brasileiro marcou de pênalti, mas foi na partida contra o Clermont, na qual fez um gol e deu três assistências, o jornal “L’Equipe” elegeu o camisa 10 como o melhor em campo: “Quando está neste nível, Neymar é um jogador único”, escreveu. A boa fase segue chamando a atenção na Europa, até mesmo fora da França.

Isso é provado com a notícia do “Daily Mail”, confirmando que o Chelsea busca a contratação do craque na reta final da janela de transferências. De acordo com a fonte, os ingleses realizaram uma proposta sensacional, uma vez que Todd Boehly, proprietário dos Blues, está preparado para dar o elenco ideal para o técnico Thomas Tuchel.

Vale lembrar que os franceses estão dispostos a deixar um de seus astros sair no mercado, mas os ingleses enxergam a chegada astro brasileiro com muita dificuldade. Caso as tratativas não avancem dessa vez, até mesmo Aubameyang é cogitado, mas não restam dúvidas que Neymar é o plano A para reforçar o setor ofensivo.