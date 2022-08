Neymar não fica em cima do muro e elege o melhor jogador que já viu jogar na história do futebol

Vivendo grande momento com as cores do PSG e focado, acima de tudo, na Copa do Mundo, Neymar elegeu o melhor jogador da história do futebol em seu visão. O brasileiro que, na temporada, começou voando com as cores do PSG, apesar dos atritos com o jogador Mbappé, também do PSG.

Em entrevista, Neymar não ficou em cima do muro ao citar o melhor jogador da história do futebol que ele viu jogar. O craque brasileiro, maior esperança do Brasil, na Copa do Mundo deste ano, deixou vários craques de lado, como Cristiano Ronaldo, hoje, no Man United.

Companheiros de equipe e grandes amigos, para Neymar, Messi é o melhor jogador da história do futebol em sua visão. As aspas do camisa 10 aconteceu em 2020, em entrevista à FIFA, quando Messi ainda era jogador do Barcelona.

“De todos os tempos que eu vi jogar, Messi é o melhor jogador da história”, disse Neymar.

Neymar

Na atual temporada, Neymar vive grande fase. O camisa 10 lidera os principais números do PSG na temporada e, em meio aos atritos com Mbappé, tem o total apoio da maioria dos jogadores do clube francês.