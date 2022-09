Neymar esteve perto de assinar com gigante da Premier League nas últimas horas da janela

Ontem, a janela de transferências se encerrou para as principais ligas do futebol europeu. E Neymar, que iniciou a temporada extremamente em alta com as cores do PSG, por pouco, novamente, não foi o protagonista do mercado.

Isso porque, conforme relatado pelo jornal Marca, da Espanha, o PSG ofereceu o craque brasileiro ao Manchester City, que acabou recusando a ideia principalmente pelo fato de já ter feito um alto investimento em Haaland.

O principal motivo do interesse do PSG em negociar o brasileiro, seria a relação com Kylian Mbappé que, neste início de temporada, vem sendo alvo de diversas polêmicas.

Neymar fica no PSG

Porém, com a transferência ao Manchester City tendo sido descartada, Neymar, então, segue focado no PSG, onde soma números impressionantes. nos 6 jogos em que disputou, já foram 9 gols marcados, além de 6 assistências fornecidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Líder da Ligue 1 e ainda invicto, o PSG, de Neymar, Messi, Mbappé e cia, volta a campo neste sábado, diante do Nantes.