Neymar e Mbappé marcam, e PSG vence o Toulouse fora de casa na Ligue 1

​Vivendo fase espetacular, Neymar tem números impressionantes neste início de temporada. Em seis jogos, são nove gols e seis assistências. Ele é o artilheiro do Campeonato Francês, com sete gols marcados, e também o líder em assistências.

Neymar é o grande nome do PSG na temporada (Foto: VALENTINE CHAPUIS / AFP)

ASTROS BRILHAM

No segundo tempo, o Paris ampliou o marcador com gol de Mbappé. Messi arrancou pela esquerda, limpou a marcação dentro da área e tocou para trás. O camisa 7 chegou batendo e fez o segundo para a equipe de Christophe Galtier. No fim, Bernat fechou a conta.

DISPUTA ACIRRADA

Com o resultado, o PSG chegou aos 13 pontos e segue na liderança do Francês nos critérios de desempate. Lens e Olympique de Marseille estão empatados com o time da capital. O Toulouse, por sua vez, tem cinco pontos e está na 13ª posição.

Messi tem três assistências na Ligue 1 (Foto: VALENTINE CHAPUIS / AFP)

SEQUÊNCIA

​As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pela Ligue 1. No sábado, o PSG encara o Nantes, fora de casa, enquanto o Toulouse encara o Clermont, no domingo, também fora de casa.