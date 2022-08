Neymar e Bruna Biancardi o relacionamento chegou ao fim após traição do jogador em arraiá?

Chegou mesmo ao fim! Segundo informações do jornal Extra, o relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar Jr. acabou após uma traição do craque brasileiro alguns meses atrás.

Após muitos rumores, fotos sem alianças e alguns outros indícios, o veículo informou que a crise do casal começou após o arraiá que o menino Ney realizou em sua mansão localizada em Mangaratiba, poucos dias antes de retornar de férias para Paris. Neymar teria ficado com outra menina após Bruna ter ido dormir.

Segundo uma fonte ouvida pelo Extra, foi uma verdadeira confusão quando Bruna descobriu:

Ela descobriu que ele havia ficado com uma menina e terminou lá mesmo. Foi um auê. Bruna pegou as coisas dela e foi embora assim que amanheceu, sem falar com ninguém, contou. Eita!

Fonte: Estrelando