‘Neymar da Gávea’ e já protegido por multa de R$ 130 milhões, Rafinha acerta com time brasileiro

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011, Rafinha despontou nos profissionais do Flamengo em 2013. Com grande atuação no clássico contra o Vasco, o qual o Rubro-Negro venceu por 4 a 2, o atacante caiu nas graças da Nação, chegou a ter multa de R$ 130 milhões e foi chamado de ‘Neymar da Gávea’.

No entanto, depois do rápido e empolgante início, o jogador não se firmou. Rodou por por oito times. Em 2021, vestirá a sua nona camisa na carreira. O Joinville, de Santa Catarina, anunciou nesta terça-feira (29) a contratação do atacante.

Natural do Maranhão, Rafinha, ainda pequeno, se mudou para Brasília, onde entrou para o Centro de Futebol do Zico (CFZ). O atacante, declarado torcedor do Flamengo, chegou ao clube em 2010. No ano seguinte, foi campeão da Copinha ao lado de César, Adryan, Negueba e companhia.

Em 2013, ano em que despontou, foi campeão da Copa do Brasil. Ao todo, entrou em campo 43 vezes e marcou apenas três gols.