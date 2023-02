Neymar comemora aniversário de 31 anos em restaurante de Paris com prato a R$ 950

Neymar completou 31 anos no último domingo e, na véspera do aniversário, ele se reuniu com amigos e com a namorada para celebrar. O local escolhido pelo craque foi o restaurante Bonnie, que fica em Paris e tem uma vista privilegiada da Torre Eiffel.

Além disso, o restaurante de luxo conta com um cardápio de pratos tipicamente franceses, como escargot e fígado de ganso (foie gras), que custam cerca de R$ 100 e R$ 155, respectivamente.

O prato mais caro do local é um corte nobre do filé da costela bovina, o Tomahawk, com dois acompanhamentos, por R$ 950.

A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, que publicou recentemente sobre ter reatado com o jogador, compareceu ao evento e compartilhou com seus fãs um pouco dos preparativos para a comemoração. Além disso, ela fez questão de se declarar para o craque em seu perfil do Instagram:

“Parabéns, lindo. Já te falei tudo hoje, estou colocando essa fotinho aqui só para deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo”, escreveu a empresária e influenciadora digital.