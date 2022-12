Neto faz duras críticas a Neymar após jogador dar festa dias após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira acabou sua trajetória na Copa do Mundo do Qatar na última sexta-feira, após ser derrotada para a Seleção da Croácia nos pênaltis. A equipe de Tite chegou apenas as quartas de final, e frustou os torcedores brasileiros.

Neymar, um dos principais jogadores da equipe, chegou ao Brasil está semana, e apenas dias após a eliminação da seleção, deu uma festa que contou com a presença de alguns jogadores da equipe. O apresentador Neto não gostou nem um pouco da atitude do jogador, e fez algumas críticas ao atacante.