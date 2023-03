Netflix: Lança nova serie “A Primeira Vez”

A Netflix tem apostado cada vez mais em produções originais e esta nova aposta tem dado muito certo! No momento, um dos lançamentos mais aguardados é a série A Primeira Vez, que já está fazendo sucesso antes mesmo do seu lançamento. No elenco da série temos Isa Garcia, Francisca Estevez, Cecilia Navia, Verónica Orozco, Julián Cerati, Emmanuel Restrepo, Adriana Arango, Brandon Figueredo, Santiago Alarcón e Mateo Garcia.



Por se tratar de uma produção nova e original, pode acontecer mudanças na sinopse e até mesmo na data de estreia, que pode variar conforme uma análise de audiência feita pelo próprio streaming entre os seus assinantes. Confira abaixo mais detalhes sobre a série.

Confira a Sinopse:

Uma adolescente misteriosa chega a uma escola só para meninos na Colômbia dos anos 1970, quebrando estereótipos, regras – e alguns corações.

Quando a 1ª temporada de A Primeira Vez chega na Netflix?

A Netflix já confirmou que a 1ª temporada de A Primeira Vez chegará em 15 de fevereiro de 2023. Essa é uma excelente notícia para os fãs, que já estão ansiosos para conhecer essa nova produção.

De qualquer forma, nós manteremos essa postagem sendo atualizada para caso haja alguma alteração na data.

