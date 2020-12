NAVEGANDO EM AGUAS TRANQUILAS, GOVERNADOR WILSON LIMA, SEGUE FIRME A FRENTE DO GOVERNO DO AMAZONAS

Após uma ano cheio de fake news, fofocas, boatos e uma série de turbulências midiáticas negativas, o governador do estado Wilson Lima conseguiu superar todas as crises anunciadas contra sua gestão em 2020. O COVID-19 deixou o mundo assustado e ainda continua fazendo vítimas por todo o planeta.

Administrar um governo em meio a uma crise mundial em busca de remédios e equipamento especulados e procurados de maneira urgente, causaram uma série de contratempo na vidas de governadores no Brasil. Aqui no Amazonas, respiradores e equipamento com preços superfaturados por fornecedores oportunistas fizeram como vítima gestores que precisavam comprar de qualquer jeito os equipamentos para atender a saude de todos.

O episódio causou o afastamento do governador do Rio de Janeiro que como efeito dominó, veio pra cima dos demais por todo o país. Mas o pior já passou e Wilson Lima segue firme governando.