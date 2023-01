Natti Natasha lança o reggaeton de “To’ Esto Es Tuyo” 

A estrela latina Natti Natasha entrega um super presente ao público nas vésperas de seu aniversário. A cantora e compositora dominicana nasceu no dia 10 de dezembro e, a fim de iniciar as comemorações da data, lançou a energética e envolvente faixa To’ Esto Es Tuyo, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Pina Records.

Com batidas de reggaeton, um vocal poderoso e um videoclipe com muita dança e efeitos visuais, Natti Natasha está pronta para fazer todo o mundo dançar ao som de To’ Esto Es Tuyo.

O novo single sucede as faixas Lokita (com Maria Becerra) e Mayor Que Usted (com Daddy Yankee e a dupla Wisin & Yandel).

Conferir:

Outros artistas de reggaeton